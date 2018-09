Vierjährige stürzt aus dem Fenster und verletzt sich schwer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Warendorf (dpa/lnw) - Beim Spielen in der Wohnung ist eine Vierjährige in der Warendorfer Innenstadt aus dem Fenster rund drei Meter in die Tiefe gefallen. Das Mädchen verletzte sich bei dem Sturz aus dem ersten Obergeschoss des Wohnhauses am Samstagnachmittag schwer, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte das Kind in ein Krankenhaus. Lebensgefahr könne nicht ausgeschlossen werden, sagte ein Sprecher. Ein Notfallseelsorger betreute die Angehörigen.