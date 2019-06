Direkt aus dem dpa-Newskanal

Waren (dpa/lno) - Ein Mann ist kurz vor Marxhagen mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und dabei schwer verletzt worden. Der 58 Jährige kam nach Polizeiangaben am Sonntagabend mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Baum und musste mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Weitere Menschen waren an dem Unfall nicht beteiligt. Der Sachschaden wird auf 10 000 Euro geschätzt. Warum der Mann von der Fahrbahn abkam, war zunächst unklar.