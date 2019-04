Ein Verletzter nach Auffahrunfall auf A29

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wardenburg (dpa/lni) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 29 in Wardenburg bei Oldenburg ist ein 55-Jähriger verletzt worden. Er sei während der Fahrt plötzlich von einem Kleintransporter von hinten gerammt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto, krachte in die Mittelleitplanke und schleuderte über die Fahrbahn auf den Standstreifen. Dadurch verletzte er sich am späten Montagabend leicht am Oberkörper. Der 36 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt.