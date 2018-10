Fahrer bei Überschlag aus dem Auto geschleudert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Warburg (dpa/lnw) - Das Auto hat sich sechs Mal überschlagen, der Fahrer wurde aus dem Wagen geschleudert - und überlebte den Unfall. Ein 32-Jähriger hat bei einem Unfall in Warburg im Kreis Höxter noch Glück gehabt. Der Mann war am Sonntag mit seinem Wagen von der Straße abgekommen. 100 Meter weit schleuderte sein Wagen über das Feld. Der 32-Jährige, der vermutlich nicht angeschnallt war, sei durch die Überschläge aus dem Fahrzeug herausgeschleudert worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Der Grund für den Unfall war zunächst unklar.