Motorradfahrer von Auto angefahren und gegen Bus geprallt

Wandlitz (dpa/bb) - Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Motorradfahrer in Wandlitz (Barnim) verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Eine 67 Jahre alte Autofahrerin rammte den jungen Mann während des Abbiegens auf die Dorfstraße, teilte die Polizei mit. Das Motorrad geriet in den Gegenverkehr der Basdorfer Straße und prallte dort gegen einen Bus. Der 19-Jährige kam ins Krankenhaus. Die Autofahrerin und die Fahrgäste des Busses blieben unverletzt. Das Auto und das Motorrad mussten abgeschleppt werden.