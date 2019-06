Sattelzug rammt Schilderwagen: Fahrer schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Waltershausen (dpa/th) - Beim Aufprall seines Sattelzugs auf einen Schilderwagen ist ein 55 Jahre alter Lastwagenfahrer am Dienstag auf der Autobahn 4 schwer verletzt worden. Der Sattelzug war am frühen Morgen nahe Waltershausen an einer Baustelle mit dem Schilderwagen kollidiert, wie die Polizei mitteilte. Anschließend fuhr er einige Meter der Leitplanke um, bevor er neben der Fahrbahn umkippte.

Laut Polizei befanden sich im Schilderwagen und in einem anderen, ebenfalls bei dem Unfall beschädigten Fahrzeug der Autobahnmeisterei zum Unfallzeitpunkt keine Fahrer. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf knapp 250 000 Euro. Die A4 war fast zwei Stunden voll gesperrt, Verkehrsbehinderungen wegen der Bergungsarbeiten zogen sich bis in den Vormittag hin.