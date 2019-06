A4 bei Gotha nach schwerem Lkw-Unfall gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gotha (dpa/th) - Nach einem schweren Lkw-Unfall auf der A4 bei Gotha haben Autofahrer im morgendlichen Berufsverkehr viel Geduld aufbringen müssen. Die Autobahn war in Richtung Eisenau zwischen Waltershausen und Sättelstädt für mehrere Stunden gesperrt, ab etwa 6 Uhr war zunächst eine Fahrspur wieder frei. Wie ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale Thüringen am Montagmorgen sagte, war ein Lastwagen, der mit Tiefkühlpizza beladen war, gegen 3.30 Uhr ungebremst in einen Schilderwagen der Autobahnmeisterei gefahren. Der Lkw kam daraufhin von der Fahrbahn ab und kippte um. Der Fahrer, zu dessen Alter noch keine Angaben vorlagen, wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Verletzte gab es nicht, der Schilderwagen sei unbesetzt gewesen, so der Sprecher. Es entstand ein Schaden in Höhe von 250 000 Euro. Die Sperrung werde voraussichtlich noch bis zum frühen Vormittag andauern, hieß es.