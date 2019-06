Student und Polizistin retten bewusstlosen Mann aus Badesee

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Waltenhofen (dpa/lby) - Zwei Badegäste haben einen bewusstlosen Mann aus einem Badesee in Schwaben gerettet. Ein Student brachte den 73-Jährigen zusammen mit einer privat am Niedersonthofer See in Waltenhofen (Landkreis Oberallgäu) badenden Polizistin ans Ufer, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dort begannen sie am Dienstag den Mann mit Hilfe einer ebenfalls privat anwesenden Krankenschwester wiederzubeleben. Ein Rettungshubschrauber flog den 73-Jährigen in ein Krankenhaus. Laut einer Polizeisprecherin hatte der Mann ein medizinisches Problem.