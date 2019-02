Betrunkener Autofahrer fährt 26-Jährigen an: schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Walldorf (dpa/th) - Ein betrunkener Autofahrer hat in Walldorf (Schmalkalden-Meiningen) einen 26 Jahre alten Fußgänger angefahren und ihn dabei schwer verletzt. Der 21-jährige Fahrer war am Mittwochabend unter Einfluss von Alkohol viel zu schnell unterwegs und kam in einer Linkskurve von der Industriestraße ab, wie die Polizei mitteilte. Dabei stieß der Fahrer mit den Wagen gegen eine Mauer.

Zum Unfallzeitpunkt saßen dort der 26-Jährige und ein 19-Jähriger. Der Jüngere habe nur leichte Verletzungen erlitten, hieß es bei der Polizei. Die Beine des Älteren seien bei dem Aufprall aber eingeklemmt und schwer verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus geflogen. Der 21 Jahre alte Fahrer trug leichte Verletzungen davon. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher.