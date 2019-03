Direkt aus dem dpa-Newskanal

Waldthurn (dpa/lby) - Bei Waldarbeiten ist ein Mann in der Oberpfalz ums Leben gekommen. Der 76-Jährige wurde nach aktuellen Erkenntnissen von einem herabfallenden Baumteil getroffen, teilte die Polizei am Freitag mit. Eine Verwandte hatte den Mann am Dienstagabend tot in einem Waldstück bei Waldthurn (Neustadt an der Waldnaab) gefunden.