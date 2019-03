Auto von Zug mitgerissen: Fahrer tot

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Waldkirch (dpa/lsw) - An einem Bahnübergang im badischen Waldkirch (Kreis Emmendingen) ist bei einer Kollision eines Zuges mit einem Auto ein Mann getötet worden. Wie die Polizei Freiburg berichtete, wurde das Auto am Dienstagmittag gegen 11.30 Uhr im Ortsteil Buchholz von dem Zug mitgerissen. In dem Wagen hätten mehrere Menschen gesessen. Der Fahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort starb. Über weitere Verletzte - möglicherweise auch im Zug - sei derzeit nichts bekannt, sagte ein Polizeisprecher.