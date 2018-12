Direkt aus dem dpa-Newskanal

Waldkirch (dpa/lsw) - Ein Arbeiter ist in Waldkirch (Kreis Emmendingen) mehrere Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich schwer verletzt. Der 44-Jährige fiel vermutlich aus zwölf Metern Höhe vom Dach einer Firma, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Gründe waren zunächst unklar. Der Verletzte wurde von einem Rettungshubschrauber nach dem Unfall am Montag in eine Klinik geflogen. Die Ermittlungen liefen zunächst noch.