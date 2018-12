Lkw-Fahrer tritt versehentlich aufs Gas: 50 000 Euro Schaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Koblenz (dpa/lrs) - Ein Lastwagenfahrer ist am Mittwochmorgen auf einem Parkplatz an der Autobahn 61 nahe Koblenz versehentlich aufs Gaspedal getreten und hat so einen Schaden von etwa 50 000 Euro angerichtet. Der 62-Jährige und sein Beifahrer seien bei dem Unfall leicht verletzt worden, teilte die Autobahnpolizei mit. Der Mann hatte seinen Lkw nur einen Meter vorfahren wollen, um einem Kollegen die Abfahrt zu ermöglichen. Doch er trat weiter aufs Gaspedal. Sein Fahrzeug walzte zwei Parkbänke und einen Tisch nieder, fuhr einen steilen Abhang hinab und kam schließlich auf einem Acker zum Stehen. Für die Bergung mussten zwei Bäume gefällt werden.