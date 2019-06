Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zwickau (dpa/sn) - Eine 32 Jahre alte Frau hat sich mit ihrem Auto im Landkreis Zwickau überschlagen und schwer verletzt. Der Wagen kam nach Polizeiangaben am Sonntagnachmittag in einer Kurve in Waldenburg von der B180 ab und überschlug sich in einem angrenzenden Feld. Die Frau kam ins Krankenhaus.