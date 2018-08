Motorradfahrer bei Sturz tödlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Virneburg (dpa/lrs) - Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagabend in der Nähe von Virneburg (Kreis Mayen-Koblenz) tödlich verunglückt. Der 25-Jährige sei in einer Kurve vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und mit seiner Maschine gegen eine Leitplanke geprallt, teilte die Polizei mit. Ein Hubschrauber brachte den Mann ins Krankenhaus, wo er kurze Zeit später starb.