Zwickau (dpa/sn) - Ein Siebenjähriger ist in Zwickau von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Junge hatte am Mittwoch mit anderen Kindern gespielt und war auf die Fahrbahn geraten, wie die Polizei mitteilte. Eine 43 Jahre alte Autofahrerin erfasste das Kind mit ihrem Wagen. Der Junge wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.