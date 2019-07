Stau am Viernheimer Dreieck nach Lastwagen-Unfall

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Viernheim/Darmstadt (dpa/lhe) - Am vielbefahrenen Viernheimer Dreieck ist es am Mittwoch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Staus gekommen. Kurz vor der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen war nach Angaben der Polizei in Darmstadt am frühen Morgen ein Lastwagen von der Autobahn abgekommen und in die Böschung gefahren.

Wegen der Bergungsarbeiten wurde der Zubringer von der A 67 zur A 6 über Stunden gesperrt. Autofahrer mussten im morgendlichen Berufsverkehr den Bereich weiträumig umfahren. Der Lastwagenfahrer und sein Beifahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Möglicherweise war der Fahrer am Steuer eingeschlafen.