Zwei Frauen bei Auffahrunfall auf A2 verletzt

Bornstedt (dpa/sa) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 2 bei Bornstedt (Landkreis Börde) sind zwei Frauen in einem Kleinbus verletzt worden. Der Bus sei in der Nacht zum Samstag ins Heck eines Lastwagens gekracht, sagte ein Polizeisprecher. Die zwei verletzten Frauen kamen in ein Krankenhaus. Die übrigen sieben Menschen im Kleinbus, der in Fahrtrichtung Berlin unterwegs war, blieben den Angaben zufolge unverletzt. Details zur Unfallursache und zur Schwere der Verletzungen der beiden Frauen waren zunächst unklar. Zuerst hatte die "Mitteldeutsche Zeitung" über den Unfall berichtet.