Lkw-Fahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Irxleben (dpa/sa) - Ein Lastwagenfahrer ist mit seinem Sattelzug auf der Autobahn 2 in einen vor ihm fahrenden Lkw gekracht und schwer verletzt worden. Der 26-Jährige sei bei dem Unfall am Freitag im Fahrerhaus eingeklemmt worden, teilte die Autobahnpolizei mit. Warum der Mann zwischen den Anschlussstellen Bornstedt und Irxleben auf den anderen Laster auffuhr, war zunächst unklar. Die A2 wurde in Richtung Berlin für rund eine Stunde gesperrt. Der schwer verletzte Unfallverursacher kam in ein Krankenhaus. Der Fahrer des anderen Lasters konnte die Fahrt fortsetzen.