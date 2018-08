20-Jährige stirbt bei Zusammenstoß mit Lastwagen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berka/Werra (dpa) - Eine junge Frau aus Hessen ist am Mittwoch im Wartburg-Kreis mit ihrem Auto gegen einen Lastwagen geprallt und tödlich verletzt worden. Die 20-Jährige sei bei Berka/Werra in einer Linkskurve zuerst auf den Seitenstreifen geraten, habe gegengelenkt und sei dann in den Gegenverkehr geschleudert, teilte die Landespolizeiinspektion Gotha mit. Dort prallte die Frau mit ihrem Wagen gegen einen entgegenkommenden Lkw. Sie wurde so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starb. Der Lastwagenfahrer erlitt einen Schock.