Verden (dpa/lni) - Bei dem Zusammenstoß zweier Wagen sind in Verden am Samstag sechs Autoinsassen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Eine 30 Jahre alte Autofahrerin hatte nach ersten Ermittlungen beim Linksabbiegen die Vorfahrt des Wagens einer 49-Jährigen missachtet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die beiden Autos kollidierten und kamen in der Folge von der Fahrbahn ab. Alle Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.