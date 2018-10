Mann kommt bei Motorradunfall in Eitze ums Leben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eitze (dpa/lni) - Ein 48 Jahre alter Verdener ist in Eitze (Kreis Verden) mit seinem Motorrad tödlich verunglückt. Der Mann verlor aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine und kollidierte auf einem Fahrbahnteiler mit einem Verkehrsschild, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos, der 48-Jährige starb am Mittwochabend an der Unfallstelle.