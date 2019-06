Mann fällt zwischen Schiffen ins Wasser: Polizei ermittelt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Verden (dpa/lni) - Ein 85 Jahre alter Mann ist beim Umsteigen auf ein Ausflugsschiff in Verden in die Aller gefallen und bewusstlos von Rettungsschwimmern geborgen worden. Der Mann sei nach einer Wiederbelebung ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Unfall ereignete sich, als eine Reisegruppe auf zwei hintereinander liegende Schiffe verteilt werden sollte. Dabei half die Crew den Fahrgästen, über einen schmalen Spalt auf das hintere Schiff zu kommen. Der 85-Jährige fiel jedoch durch den Spalt ins Wasser. Mehrere bereit stehende Rettungsschwimmer sprangen in den Fluss und zogen den Mann aus dem Wasser. Die Wasserschutzpolizei Nienburg nahm Ermittlungen gegen die Verantwortlichen auf.