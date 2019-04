Direkt aus dem dpa-Newskanal

Vechta (dpa/lni) - Beim Aufprall seines Wagens gegen einen Baum ist ein 18-Jähriger nahe Vechta schwer verletzt worden. Der junge Mann habe in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Auto verloren und sei dann von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Mann kam ins Krankenhaus. Sein 19-jähriger Beifahrer erlitt bei dem Unfall am Samstagabend leichte Verletzungen.