Direkt aus dem dpa-Newskanal

Unna (dpa/lnw) - Ein Fünfjähriger ist in Unna von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Im Stadtgebiet überrollte am Montagabend ein 58 Jahre alter Fahrer mit seinem Auto den Jungen auf der Fahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Das Kind wurde noch am Unfallort medizinisch versorgt und danach in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nach ersten Erkenntnissen nicht.