Ulm: Mehrere Fahrgäste bei Straßenbahnunfall leicht verletzt

Ulm (dpa) - In einer entgleisten Straßenbahn sind am Samstag in Ulm mehrere Menschen leicht verletzt worden. Der Zug sei an einer Weiche aus den Gleisen gesprungen, teilte die Polizei in Ulm mit. Dabei sei der vordere Zugteil bis auf den Gehweg gerutscht. Drei Fahrgäste kamen ins Krankenhaus, drei weitere wurden an der Unfallstelle behandelt. In den Waggons seien insgesamt 21 Fahrgäste gewesen. Zu ihrer Betreuung eilten auch zwei Notfallseelsorger an den Unfallort. Die Ursache für das Unglück war zunächst nicht klar. Die Staatsanwaltschaft ordnete an, einen Gutachter hinzuzuziehen.