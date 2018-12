Auto gerät in Gegenverkehr: Drei Schwerverletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Warthausen (dpa/lsw) - Ein Mann ist mit seinem Auto bei Warthausen frontal gegen ein anderes Fahrzeug geprallt. Dabei wurden am Mittwochabend drei Menschen schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 56-Jährige geriet aus bisher ungekannten Gründen auf der Bundesstraße 312 in den Gegenverkehr und prallte in ein entgegenkommendes Auto eines 53-Jährigen. Beide Fahrer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Die zwei Männer und die 38 Jahre alte Beifahrerin des Unfallverursachers wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.