Frau überschlägt sich mehrfach mit Auto: Schwer verletzt

Uhlstädt-Kirchhasel (dpa/th) - Eine Autofahrerin hat sich bei Uhlstädt-Kirchhasel mit ihrem Wagen überschlagen und ist schwer verletzt worden. Die 26-Jährige kam am Donnerstag auf der Bundesstraße 88 in Richtung Rudolstadt in einer Doppelkurve von der Straße ab, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach war die Fahrbahn feucht. Das Auto der 26-Jährigen prallte gegen die Betonbefestigung eines Weges und überschlug sich mehrfach. Der Wagen blieb auf dem Dach liegen. Die Frau wurde in eine Klinik gebracht.