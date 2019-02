Paketbotin bei Unfall schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Udestedt (dpa/th) - Eine Paketzustellerin der Post ist bei einem Unfall im Landkreis Sömmerda schwer verletzt worden. Die 47 Jahre alte Frau hatte am Donnerstag ihren Transporter in Udestedt am Straßenrand abgestellt und befand sich gerade vor dem Fahrzeug, als ein 75-Jähriger auf den Transporter auffuhr. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Die Frau wurde von ihrem eigenen Fahrzeug erfasst und schwer verletzt. Der Unfallverursacher und seine 74 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt.