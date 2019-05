Direkt aus dem dpa-Newskanal

Twistetal (dpa/lhe) - Beim Unfall eines Gefahrguttransporters bei Twistetal (Waldeck-Frankenberg) in Nordhessen ist ein Teil des geladenen Reinigungsmittels ausgelaufen. Eine Gefährdung der Umwelt gebe es aber nicht, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag in Kassel. Der Fahrer des Transporters habe angegeben, Wild sei über die Bundesstraße 252 gelaufen. Deshalb habe er stark bremsen müssen. Die Ladung sei daraufhin verrutscht und beschädigt worden. Am Fahrzeug entstand kein Schaden.