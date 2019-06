81-Jähriger stirbt im Starnberger See

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Tutzing (dpa/lby) - Ein 81-Jähriger ist beim Baden im Starnberger See gestorben. Die Rettungskräfte entdeckten den Rentner aus Nürnberg nach einer umfangreichen Suche mit mehreren Booten und einem Rettungshubschrauber, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er trieb leblos in der Nähe des Ufers bei Tutzing (Landkreis Starnberg). Die Einsatzkräfte konnten den Mann nicht wiederbeleben. Begleiter des 81-Jährigen hatten die Polizei am Donnerstag alarmiert, nachdem der allein schwimmende Mann nicht zu ihnen zurückkehrte.

Zudem gab es am Donnerstag an zwei Seen bei nahe München lebensbedrohliche Badeunfälle. Ein Taucher führte wegen schwerwiegender gesundheitlicher Probleme einen Notaufstieg durch, wie die Feuerwehr mitteilte. Danach kollabierte der 74-Jährige. Die Feuerwehr belebte den Mann am Langwieder See wieder und brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Feringasee bei München reanimierte die Feuerwehr nach eigenen Angaben einen 75-Jährigen. Badegäste meldeten den im Wasser treibende Senioren den Wasserrettern. Er kam in ein Krankenhaus.