Schüler gerät mit Fuß unter Rad eines Busses

Tübingen (dpa/lsw) - Ein Zehnjähriger ist in Tübingen mit einem Fuß unter das Rad eines Busses gekommen und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte der Schüler mit zahlreichen Kameraden am Freitagmorgen am Busbahnhof auf einen Linienbus gewartet. Als der mit Schrittgeschwindigkeit einfuhr, habe sich die Schülermenge nach vorne Richtung Fahrzeug bewegt. Dabei sei der direkt am Bordstein stehende Junge noch weiter nach vorne geschoben und sein Fuß komplett von einem Hinterrad überrollt worden. Der Junge wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.