Tübingen (dpa/lsw) - Ein Lastwagen ist in Tübingen mit einer Regionalbahn zusammengestoßen. Es gebe vermutlich mehrere Verletzte, sagte ein Polizeisprecher. So soll der Lastwagenfahrer am Dienstag schwere Verletzungen erlitten haben. Mutmaßlich sei auch der Lokführer verletzt. Unklar war zunächst außerdem, wie viele Menschen in dem Zug saßen.