Betrunkene rast frontal in entgegenkommenden Wagen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hörsel (dpa/th) - Eine sturzbetrunkene Autofahrerin hat bei einem Unfall in Hörsel (Landkreis Gotha) einen Schaden von rund 14 000 Euro verursacht. Die 35-Jährige verlor am Mittwochabend die Kontrolle über ihren Wagen, kam nach links von der Fahrbahn ab und krachte frontal in ein entgegenkommendes Auto, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Die Beteiligten blieben unverletzt. Die Frau hatte 2,09 Promille Alkohol im Blut. Nach Polizeiangaben war sie absolut fahruntauglich.