Jugendlicher Mopedfahrer verkeilt sich mit Traktor und Auto

Treuen (dpa/sn) - Ein Mopedfahrer ist im Vogtlandkreis zwischen einem Traktor und einem Auto eingeklemmt und schwer verletzt worden. Einer 72-jährigen Autofahrerin kam am Mittwochnachmittag in einer schmalen Straße in Treuen ein 19-Jähriger mit seinem Traktor entgegen. Die Frau bremste und versuchte, langsam an dem Traktor vorbei zu fahren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 16-jährige Mopedfahrer kam von hinten auf das Auto zu und versuchte zwischen Traktor und Auto hindurchzufahren. Dabei wurde er eingeklemmt und schwer verletzt.