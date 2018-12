Direkt aus dem dpa-Newskanal

Treffurt (dpa/th) - Die Zuneigung zu ihrem Hund wurde einer Autofahrerin im Wartburgkreis zum Verhängnis. Weil sie sich am Sonntag in Treffurt von dem Tier auf der Rückbank ablenken ließ, lenkte die 54-Jährige ihr Auto in den Gegenverkehr, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dort rammte sie das Fahrzeug eines 58-Jährigen. An den Autos entstand Schaden von rund 10 000 Euro, Menschen und Tier blieben unverletzt.