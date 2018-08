Autofahrer missachtet Vorfahrt: 60-Jährige schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Trebsen/Mulde (dpa/sn) - Eine 60 Jahre alte Mopedfahrerin ist bei einem Unfall in der Nähe von Trebsen (Landkreis Leipzig) schwer verletzt worden. Ein 54-jähriger Autofahrer hatte am Mittwochabend die Vorfahrt missachtet und war mit dem Moped der 60-Jährigen kollidiert, wie eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Frau stürzte auf die Fahrbahn und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 54-jährigen Autofahrer wird laut Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.