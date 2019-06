Tödliches Wochenende: Acht Tote im Straßenverkehr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Bei mehreren Unfällen sind am Wochenende auf Bayerns Straßen acht Menschen ums Leben gekommen, zahlreiche wurden verletzt.

Ein Biker und eine Autofahrerin stießen bei Traunreut (Landkreis Traunstein) zusammen, als die 44-jährige Frau am Samstag mit ihrem Auto von einem Waldweg auf eine Straße gefahren war. Dabei kollidierte sie nach Polizeiangaben mit dem 24 Jahre alten Motorradfahrer. Beide starben bei dem Unfall. Eine 85 Jahre alte Beifahrerin der Frau wurde schwer verletzt.

In Unterfranken überlebten ein Motorradfahrer und seine Begleiterin einen Unfall bei Reichenberg (Landkreis Würzburg) nicht. Die beiden saßen laut Polizei zusammen auf einer Maschine, als ein Transporter am Samstag deren Motorrad und ein zweites seitlich berührte. Die zwei Motorräder stürzten samt Fahrer und Begleiter. Für den einen Biker und eine Frau kam jede Hilfe zu spät. Die zwei anderen verletzten sich schwer.

Auf der Autobahn 9 kam ein Mann mit seinem Auto bei Feucht (Landkreis Nürnberger Land) von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Bäume. Der Fahrer starb am Samstag noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte.

Auf der A93 bei Neustadt an der Waldnaab kam eine 66-jährige Schwedin ums Leben. Ihr Mann kam mit dem Auto aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelplanke. Der Wagen schleuderte nach rechts und überschlug sich auf der Böschung. Die Frau am Beifahrersitz starb wenig später im Krankenhaus. Der Fahrer verletzte sich schwer.

Eine Radfahrerin verletzte sich bei einem Sturz am Freitag so schwer am Kopf, dass sie Stunden später im Krankenhaus starb. Die 64-Jährige war laut Polizei mit ihrem Mann bei Wiesenthau (Landkreis Forchheim) unterwegs. Nach einem Zusammenstoß mit einer Regionalbahn in Bayerbach (Landkreis Rottal-Inn) starb ein 49-Jähriger an seinen Verletzungen. Der Paketbote hatte am Freitag nach Polizeiangaben an einem unbeschrankten Bahnübergang den Zug übersehen, als er die Gleise mit seinem Transporter überquerte.

Eine vierköpfige Familie ist auf der A3 bei Wachenroth (Landkreis Erlangen-Höchstadt) mit ihrem Auto gegen einen Brückenpfeiler geprallt. Der 45 Jahre alte Vater wurde am Sonntag lebensgefährlich verletzt, seine 35 Jahre alte Lebensfrau wurde schwer verletzt. Nach dem Unfall verletzte sich ein Mann im Rückstau schwer. Der 53-jähriger aus Hessen prallte am Stauende in einen Lastwagen, wie die Polizei mitteilte. Er kam mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus.