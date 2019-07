76-Jährige von Golfcart überrollt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Timmendorfer Strand (dpa/lno) - Bei einem Unfall auf einem Golfplatz in der Nähe des Ostseebades Timmendorfer Strand ist eine 76 Jahre alte Sportlerin schwer verletzt worden. Sie wurde am 18. Loch von einem Golfcart überrollt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Frau wurde in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus geflogen. Bei dem Unfall am Dienstag war die 76-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache vor das Golfcart einer 77-Jährigen gelaufen. Sie prallte gegen die Windschutzscheibe und wurde bis zur Körpermitte überrollt.