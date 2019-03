Direkt aus dem dpa-Newskanal

Tharandt (dpa/sn) - Ein Autofahrer ist im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der 72-Jährige am späten Donnerstagabend auf der Staatsstraße 192 zwischen dem Ortsteil Grumbach in Wilsdruff und Tharandt gegen einen Baum geprallt. Durch den Aufprall wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt und kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.