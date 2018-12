27-Jähriger fährt mit Auto gegen Baum

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Taunusstein (dpa/lhe) - Ein 27-Jähriger ist bei Taunusstein (Rheingau-Taunus-Kreis) mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren und dabei schwer verletzt worden. Der Aufprall war so stark, dass der Motor des Kleinwagens herausgerissen wurde, wie die Polizei mitteilte. Warum der 27-Jährige am Freitagabend von der Fahrbahn abkam, sei noch nicht geklärt. "Es hat Anhaltspunkte dafür gegeben, dass der Fahrer alkoholisiert war", sagte ein Polizeisprecher. Es sei eine Blutentnahme angeordnet worden. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Er werde dort mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen behandelt, sagte der Sprecher.