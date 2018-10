Auto überholt in Kurve: Motorradfahrer stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Taufkirchen (dpa/lby) - Weil ihm auf seiner Spur ein überholendes Auto entgegenkam, ist ein Motorradfahrer in Taufkirchen (Landkreis Mühldorf am Inn) getötet worden. Der 57-Jährige prallte frontal auf den Wagen eines 67-Jährigen, der in einer Linkskurve ein Auto und einen Lastwagen überholen wollte. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. Die Beifahrerin des 67-Jährigen erlitt schwere Gesichtsverletzungen und wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Autofahrer selbst kam mit einem Schock davon.