59-Jährige stirbt nach Unfall in brennendem Auto

Taucha (dpa/sn) - Bei einem schweren Verkehrsunfall ist unweit von Leipzig eine Frau ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war die 59-Jährige am Samstag mit ihrem Wagen in der Nähe des Flugplatzes Taucha (Landkreis Nordsachsen) aus zunächst ungeklärter Ursache in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Bundesstraße 87 abgekommen. Dadurch sei das Auto gegen einen Baum geprallt und habe sofort Feuer gefangen. Die Fahrerin konnte sich laut Polizei nicht mehr befreien und starb im Auto. Wegen der Lösch- und Rettungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme war die B87 für mehrere Stunden voll gesperrt.