Tanna (dpa/th) - Bei einem Autounfall nahe Tanna (Saale-Orla-Kreis) ist ein Mann tödlich verunglückt. Ein 27 Jahre alter Autofahrer sei am Freitagabend auf der Straße zwischen Heinrichsruh und Zollgrün aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Daraufhin kollidierte er mit einem Baum. Der 29-jährige Beifahrer erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle. Der Fahrer wurde schwer verletzt.