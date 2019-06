Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stendal (dpa/sa) - Ein 43-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Tangermünde im Landkreis Stendal gestorben. Eine Autofahrerin übersah nach Polizeiangaben den Mann am Montagmorgen beim Auffahren auf eine Bundesstraße. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, starb dort allerdings kurze Zeit später. Die 60-jährige Autofahrerin erlitt einen Schock.