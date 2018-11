Autofahrer schleudert mehrere Meter durch die Luft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Tacherting (dpa/lby) - Ein 25 Jahre alter Autofahrer ist bei Tacherting (Landkreis Traunstein) gegen zwei Bäume geprallt und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann verlor nach Polizeiangaben am Samstagabend in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen. Dadurch überschlug sich das Auto mehrmals. Weil der Fahrer nicht angeschnallt war, wurde er aus dem Auto und mehrere Meter durch die Luft geschleudert. "Es besteht Lebensgefahr", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Der 25-Jährige war nach ersten Erkenntnissen schwer betrunken und zu schnell unterwegs.