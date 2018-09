Motorradfahrer nach Überholmanöver schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Tabarz (dpa/th) - Ein 52 Jahre alter Motorradfahrer ist auf einer Landstraße bei Bad Tabarz (Landkreis Gotha) in den Straßengraben gefahren und schwer verletzt worden. Der Mann hatte am Freitag vor einer Linkskurve einen Lastwagen überholt, fuhr anschließend aber geradeaus in den Straßengraben, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein Rettungshubschrauber flog den Verletzten in ein Krankenhaus.