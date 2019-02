57-Jähriger Fußgänger wird von Auto erfasst und stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Tabarz (dpa/th) - Ein Fußgänger ist auf der Bundesstraße 88 bei Bad Tabarz (Landkreis Gotha) von einem Auto erfasst und dabei getötet worden. Der 57-Jährige war nach Polizeiangaben in der Nacht zu Freitag zu Fuß am rechten Fahrbahnrand zwischen Bad Tabarz und Friedrichroda unterwegs. Ein 32 Jahre alter Autofahrer wurde vom Gegenverkehr geblendet, übersah den Fußgänger und fuhr ihn an. Der 57-Jährige wurde in einen Straßengraben geschleudert. Trotz Erster-Hilfe-Maßnahmen starb der Mann noch am Unfallort. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.