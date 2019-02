Direkt aus dem dpa-Newskanal

Syke (dpa/lni) - Eine 72-Jährige ist in Syke (Landkreis Diepholz) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte die Frau am Freitag ihr Fahrrad schiebend eine Landesstraße überqueren, als sie das Auto eines 34-Jährigen übersah, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Seniorin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 34-jährige Autofahrer blieb unverletzt.