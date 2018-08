Wirbel um Betonteile: Autobahnbrücke bei Sulzbach gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sulzbach (dpa/lrs) - Wegen vermeintlich herabfallender Betonteile ist im Saarland die Sulzbachtalbrücke der A8 am Mittwochabend zeitweise für den Verkehr gesperrt gewesen. Ein Passant hatte am Abend von "kleineren Betonteilen" berichtet, die heruntergefallen seien, sagte am Donnerstag ein Sprecher der Polizei in Sulzbach. Daraufhin sei die Autobahnbrücke aus Sicherheitsgründen für den Verkehr dicht gemacht worden. Dabei habe es sich "um eine rein vorsorgliche Maßnahme der Polizei" gehandelt, teilte das Verkehrsministerium in Saarbrücken mit. Eine Gefahr habe nicht bestanden und bestehe nicht.

Die von einem Passanten beobachteten "Brocken" seien bei einer aktuell laufenden Prüfung des Bauwerks planmäßig entstanden, hieß es vom Ministerium. Sie seien auf einem Betriebsweg der Straßenverwaltung gelagert - und nicht spontan herabgefallen. Dies sei von der Brückenmeisterei kurze Zeit nach der Sperrung eindeutig festgestellt worden. Im Anschluss wurde die Straße wenig später noch am Abend für den Verkehr wieder freigegeben.

Im Hinblick auf die Standfestigkeit der Brücke gebe es keinen Grund zur Besorgnis, teilte das Ministerium weiter mit. Bei der noch laufenden Bauwerkshauptprüfung seien keine relevanten Schäden festgestellt worden. Die Polizei in Sulzbach hatte die Brücke nach der Meldung des Passanten sofort gesperrt. "Man muss ja immer auf Nummer sicher gehen", sagte der Polizist.

Im norditalienischen Genua war vor rund zwei Wochen eine Autobahnbrücke eingestürzt. 43 Menschen kamen dabei ums Leben. Der Einsturz hatte auch in Deutschland viel Aufsehen erregt und Ängste bei Bürgern geweckt.